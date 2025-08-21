Publicidad

Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Así capturó comunidad a presunto responsable de atentado en Cali: intentaba escapar

Así capturó comunidad a presunto responsable de atentado en Cali: intentaba escapar

La Fiscalía informó que por el hecho ya hay dos capturados y serán presentados ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

presunto responsable de atentado en Cali
Presunto responsable de atentado en Cali
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:09 p. m.

Este jueves, 21 de agosto, se registró un grave atentado en Cali que dejó seis muertos y alrededor de 50 heridos. Hacia las 3:00 de la tarde, un camión bomba explotó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, lugar donde también se encuentran varios establecimientos comerciales. La Fiscalía informó que por el hecho ya hay dos capturados y serán presentados ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

El presidente Gustavo Petro informó en horas de la noche de este jueves que las autoridades capturaron a alias ‘Sebastián’, presunto responsable del atentado. “Es alias 'Sebastián' y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias 'Marlon', subordinado a la Junta del Narcotráfico”, escribió el mandatario.

Junto con el mensaje, el presidente Petro compartió la foto de alias ‘Sebastián’, quien vestía un overol azul y una camiseta de color mostaza. Sin embargo, en redes sociales se conoció el video de cómo la comunidad habría capturado al presunto responsable cuando intentaba huir del lugar.

En el video se observa que la comunidad rodeó a alias ‘Sebastián’, y, al parecer, lo había golpeado en repetidas ocasiones. “Déjenlo que hable”, “Eso no se puede quedar así”, “Él fue el que puso la bomba en la base”, decían algunas de las personas que lo tenían retenido.

La comunidad no lo dejó escapar y esperó a que llegara la Policía, que finalmente lo capturó y se lo llevó esposado del lugar.

La explosión de este jueves en Cali coincidió con el ataque a un helicóptero de la Policía colombiana, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, Antioquia, un hecho que dejó al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos.

