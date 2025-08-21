Así capturó comunidad a presunto responsable de atentado en Cali: intentaba escapar

Este jueves, 21 de agosto, se registró un grave atentado en Cali que dejó seis muertos y alrededor de 50 heridos. Hacia las 3:00 de la tarde, un camión bomba explotó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, lugar donde también se encuentran varios establecimientos comerciales. La Fiscalía informó que por el hecho ya hay dos capturados y serán presentados ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

El presidente Gustavo Petro informó en horas de la noche de este jueves que las autoridades capturaron a alias ‘Sebastián’, presunto responsable del atentado. “Es alias 'Sebastián' y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias 'Marlon', subordinado a la Junta del Narcotráfico”, escribió el mandatario.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

Junto con el mensaje, el presidente Petro compartió la foto de alias ‘Sebastián’, quien vestía un overol azul y una camiseta de color mostaza. Sin embargo, en redes sociales se conoció el video de cómo la comunidad habría capturado al presunto responsable cuando intentaba huir del lugar.

En el video se observa que la comunidad rodeó a alias ‘Sebastián’, y, al parecer, lo había golpeado en repetidas ocasiones. “Déjenlo que hable”, “Eso no se puede quedar así”, “Él fue el que puso la bomba en la base”, decían algunas de las personas que lo tenían retenido.

Al parecer capturaron a uno de los presuntos responsables del atentado terrorista en la Base Área Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali. pic.twitter.com/9zioOp33eP — Memìn (@SenorCaicedo) August 21, 2025

La comunidad no lo dejó escapar y esperó a que llegara la Policía, que finalmente lo capturó y se lo llevó esposado del lugar.

La explosión de este jueves en Cali coincidió con el ataque a un helicóptero de la Policía colombiana, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, Antioquia, un hecho que dejó al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos.