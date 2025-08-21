Revelan fotos de presunto responsable de atentado con camión bomba en Cali: Petro publica imágenes

El presidente Gustavo Petro dio a conocer en su cuenta de X la imagen de uno de los presuntos responsables del atentado con camión bomba ocurrido este jueves 21 de agosto en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. El ataque dejó al menos seis personas muertas y 50 heridas, de acuerdo con el balance preliminar de las autoridades.

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias 'Sebastián' y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias 'Marlon', subordinado a la Junta del Narcotráfico”, escribió el mandatario junto con la publicación de la fotografía.

El jefe de Estado reiteró que el atentado hace parte de las acciones violentas de las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’, a quienes el Gobierno responsabiliza del ataque.

Alias 'Sebastián', presunto responsable de atentado en Cali Foto: X @petrogustavo

¿Qué pasó en Cali?

El carro bomba explotó hacia las 2:50 p. m. del jueves en la carrera 8, aledaña a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, causando un estruendo que se escuchó a varios kilómetros. El atentado dejó cuantiosos daños materiales, así como caos en el tráfico y cierres viales por la inspección de las autoridades y la verificación de otros vehículos sospechosos.

De inmediato, organismos de socorro como la Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja atendieron a los heridos y los trasladaron a centros asistenciales, mientras la Alcaldía de Cali activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y anunció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita dar con los demás responsables.

“Invito a la ciudadanía que tenga información que nos permita dar con los responsables de este ataque, o si saben de otro plan en curso, a que llamen a la línea 123. Ofrecemos hasta 400 millones de pesos de recompensa por datos que lleven a la captura y judicialización de los responsables”, puntualizó el alcalde Alejandro Éder.