Los dramáticos testimonios de caleños que vivieron de cerca atentado a base aérea en Cali

Blu radio conoció varios testimonios de ciudadanos en Cali que se encontraban muy cerca de la base aérea que fue víctima de un atentado terrorista con explosivos y que ha dejado a cinco personas muertas.

Como una "escena caótica" fue calificada por muchos los momentos de pánico que se vivieron alrededor de la base aérea. Uno de los testimonios recopilados por Blu radio fue el de Omar Borrero, quien dijo que sintió dos explosiones fuertes.

"Lo que sucedió fue que se escucharon como dos bombas. La primera sonó una durísimo y la segunda más o menos, pero eso cayeron personas al piso, vidrios, de todo. Yo me mantengo ahí en la EPS, pero en eso me vine porque tenía sed y salí a comprar algo, sino también me coge eso a mí", dijo Borrero.

Flor María Taborda es otra de las personas que estaba en la EPS ubicada cerca del lugar de la explosión, la cual calificó como "impresionante".

A pesar del caos, su doctora continuó atendiéndola y logró finalizar su consulta antes de evacuar.

"Tan horrible, cayeron todos los números de los consultorios y la gente gritaba, la gente lloraba, pero la gloria es para Dios que a mí no me dio tanto miedo, pero eso se sintió impresionante. La doctora terminó de atenderme y evacuamos. Yo vivo por aquí cerquita", dijo Taborda.

Doña Carmenza, residente por más de 60 años en el sector, afirmó que nunca había presenciado una situación como esta. Aunque no vio el incidente directamente, se enteró a través de videos, ya que la Policía, ambulancias y organismos de socorro, acordonaron la zona de inmediato

"Nunca se ha visto una situación como esta jamás. Fue una explosión muy fuerte. Todo el mundo llamando y todo el mundo consternado por esto y como uno vive acá cerca, todo el mundo inmediatamente preocupado", dijo Carmenza a Blu radio.

