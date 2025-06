La enfermera que se juega la vida en Israel por sus hijas en Colombia: “Escucho las explosiones”

Mientras hay tensión en el ambiente por los enfrentamientos entre los países de Israel e Irán, y mucho más por los recientes ataques liderados por Estados Unidos, en cercanías a la llamada Franja de Gaza hay colombianos como Alix Milena Peñaranda, una enfermera cesarense que tomó rumbo a ese territorio para darle un futuro mejor a sus tres hijas.

Allí trabaja como cuidadora de una adulta mayor, aplicando sus conocimientos en la enfermería, y acostumbrándose a las constantes alarmas de la ciudad al tiempo que intenta tranquilizar a sus familiares y rogar por el fin de la guerra.

“Da mucho miedo cuando suenan las alarmas y se escuchan las explosiones en el momento en el que se interceptan los misiles. Además, a veces uno se asusta cuando los aviones de guerra pasan a cada rato. Tengo la esperanza de que esto acabe, que haya diálogos y que todo pase”, declaró a Blu Radio.

Alix Milena ya suma dos años en territorio israelí, donde llegó justo antes de agravarse las luchas con Palestina, y recuerda que se vio obligada a tomar esta decisión para darle una buena educación y calidad de vida a sus hijas.

“Fue difícil (irse de Colombia), pero había que tomar la decisión. Era quedarme ahí estancada con un sueldo que solo me servía para comer y medio vivir, comprarle alguito a mis hijas o que saliera del país para darles una buena educación. Uno como padre no quiere que sus hijos pasen lo que uno pasó”, sostuvo en la entrevista.

Pese a la insistencia de su familia por verla de regreso, la mujer insiste en que todavía tiene mucho tiempo por delante para ahorrar el dinero suficiente, dado que el sector de la salud en Colombia sigue siendo muy mal pago.

Publicidad

“Estoy trabajando aquí para tener un futuro mejor para mí y para mis hijas, la idea es que cuando regrese no me vaya más. Tu sabes que en Colombia actualmente el trabajo está muy duro y, por ejemplo, ese sueldo que le pagan a uno en la salud no es bueno. Ellos se merecen más por lo duro que trabajan siempre, somos mal pagados los funcionarios de la salud”, criticó Alix.

Peñaranda afirmó en Blu Radio que en la ciudad de Ashkelom, sudoeste de Jerusalén y punto exacto en el que vive, hay preocupación por la guerra, pero la mayoría de personas salen a trabajar, igual que todas las casas tienen sus refugios dotados para varios días de confinamiento de ser necesario.