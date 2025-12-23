Implementan plan de manejo ambiental tras avistamiento de hipopótamo en Barrancabermeja

Ante la alerta emitida por la comunidad debido al avistamiento de un hipopótamo en inmediaciones de Caño Rasquiña, específicamente en los sectores que conectan los corregimientos de Ciénaga del Opón y San Rafael de Chucurí, jurisdicción de Barrancabermeja, las autoridades del puerto petrolero informaron que tomarán medidas para evitar una emergencia mayor.

“Ya se avanza en la implementación del plan de manejo para hipopótamos, establecido por el Ministerio de Ambiente en el año 2022, el cual contempla acciones como caza-control, o la captura para poder rehabilitarlo o llevarlo a un zoológico o a centros especializados donde puedan ser monitoreados de manera segura”, explicó el secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados Cárdenas.

La comunidad del sector, compuesta especialmente por campesinos y pescadores, se encuentra en alerta máxima, pues saben que estos animales pueden llegar a atacar a las personas debido a su naturaleza salvaje.

Granados Cárdenas reafirmó el sentir de los pobladores y recordó que “estos animales son extremadamente agresivos, incluso, en África ocupan el segundo lugar entre las especies con mayor número de víctimas fatales”.



Según las autoridades, este avistamiento estaría relacionado con la migración de hipopótamos desde Antioquia hacia Santander, fenómeno que se ha venido registrando a través del río Magdalena, lo que facilita su llegada a humedales estratégicos.

El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja explicó que la Ciénaga del Opón, con una extensión aproximada de 1.387 hectáreas, se convierte en un hábitat propicio para la reproducción de esta especie invasora.

El funcionario hizo un llamado a la comunidad para que evite cualquier tipo de acercamiento o intento de interacción con estos animales, debido al alto riesgo que representan para la vida humana. Por ahora se mantendrá la vigilancia en la zona y piden a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier nuevo avistamiento para llevar a cabo el protocolo de manejo implementado por el Ministerio de Ambiente.