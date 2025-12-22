Autoridades alertan por avistamiento de hipopótamo en zona rural de Barrancabermeja

La Secretaría de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja confirmó el avistamiento de un hipopótamo en el corregimiento de la Ciénaga del Opón, luego de reportes realizados por la comunidad. El hecho genera preocupación por los riesgos que representan estos animales tanto para la población como para los ecosistemas de la región.

Según las autoridades, este avistamiento estaría relacionado con la migración de hipopótamos desde Antioquia hacia Santander, fenómeno que se ha venido registrando a través del río Magdalena, lo que facilita su llegada a humedales estratégicos.

El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados Cárdenas, explicó que la Ciénaga del Opón, con una extensión aproximada de 1.387 hectáreas, se convierte en un hábitat propicio para la reproducción de esta especie invasora.

“Se está generando un desplazamiento de los hipopótamos que llegaron al país desde la Hacienda Nápoles y que hoy están bajando por el río Magdalena, invadiendo humedales como los de la Ciénaga del Opón. Estos animales son extremadamente agresivos y, en África, ocupan el segundo lugar entre las especies con mayor número de víctimas fatales”, señaló el funcionario.



Ante esta situación, la autoridad ambiental hizo un llamado a la comunidad para que evite cualquier tipo de acercamiento o intento de interacción con estos animales, debido al alto riesgo que representan para la vida humana.

Granados Cárdenas indicó además que ya se avanza en la implementación del plan de manejo de hipopótamos, establecido por el Ministerio de Ambiente, el cual contempla acciones como captura, control, rehabilitación y traslado de los ejemplares a zoológicos o a centros especializados donde puedan ser monitoreados de manera segura.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la vigilancia en la zona y pidieron a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier nuevo avistamiento a los organismos ambientales y de emergencia.