En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades alertan por avistamiento de hipopótamo en zona rural de Barrancabermeja

Autoridades alertan por avistamiento de hipopótamo en zona rural de Barrancabermeja

La presencia de un hipopótamo en la Ciénaga del Opón mantiene en alerta a las autoridades ambientales, quienes advierten que estos animales son altamente agresivos y peligrosos.

Avistamiento de Hipopótamos en Barrancabermeja.jpg
Imagen de las autoridades. Avistamiento de Hipopótamos en Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad