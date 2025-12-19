Autoridades confirman control permanente en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja

Luego del atentado contra la infraestructura del peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, las autoridades confirmaron la reapertura del tránsito vehicular en este corredor estratégico y anunciaron presencia permanente de la Fuerza Pública para garantizar la movilidad y seguridad de los viajeros durante la temporada de Navidad.

La reapertura de la vía se realizó en el marco de una acción unificada entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía de Barrancabermeja, la Secretaría del Interior y el sector intergremial, con el objetivo de asegurar el normal tránsito de conductores, transportadores y comunidades del Magdalena Medio.

Las autoridades civiles, la Fuerza Pública y los equipos técnicos mantienen presencia continua en el sector, adelantando labores de control y vigilancia para proteger a quienes transitan por la vía y prevenir nuevos hechos que afecten la movilidad en este importante eje vial del nororiente del país.

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que el atentado fue “una vil acción terrorista”, y aseguró que toda la capacidad institucional se encuentra desplegada en las vías nacionales.



"Con Policía, Ejército y personal de tránsito estamos haciendo presencia permanente en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja y Barrancabermeja–Bucaramanga para brindar tranquilidad a los ciudadanos y conductores”, indicó el oficial.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a los visitantes y a los transportadores de carga, reiterando el compromiso de la Fuerza Pública con la seguridad en las vías y en los distintos territorios del departamento.

El mandatario invitó además a los colombianos a seguir visitando Santander, al destacar que se trata de “un departamento tranquilo y amable, que ofrece todas las garantías para la movilidad y el turismo”.

Las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros para que transiten con precaución, acaten las recomendaciones de seguridad y reporten cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales, mientras continúan los operativos para garantizar un desplazamiento seguro durante las festividades de fin de año.