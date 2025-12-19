En vivo
Autoridades confirman control permanente en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja

Tras el atentado contra el peaje La Lizama, las autoridades reabrieron el paso y anunciaron presencia permanente de la Fuerza Pública para garantizar la movilidad entre Bucaramanga y Barrancabermeja durante la temporada navideña.

Seguridad en vías de Santander.
Imagen de las autoridades. Seguridad en vías de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

