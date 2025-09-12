Captaron a 8 hipopótamos paseándose por zona rural del Magdalena Medio en Antioquia

Alerta en el Magdalena Medio antioqueño por el avistamiento de ocho hipopótamos en zona rural de Puerto Triunfo. Las autoridades ambientales aseguraron que no tienen recursos para combatir la sobrepoblación de la especie

En videos que se han hecho virales a través de redes sociales se logra observar un grupo de ocho hipopótamos, entre adultos y bebés, que se paseaban por la zona rural del corregimiento de Doradal en el municipio de Puerto Triunfo. Aunque la presencia de los animales causó temor en el Magdalena Medio antioqueño, las autoridades aseguraron que no hubo inconvenientes con esta especie.

La preocupación en Puerto Triunfo es que cada vez es más frecuente ver a grupos de hipopótamos en vías o zonas boscosas de la subregión, lo que ha generado incertidumbre y zozobra entre los pobladores que temen posibles ataques por parte de los animales.

David Echeverri, jefe de la Oficina de Gestión y Biodiversidad de Cornare, indicó que por la falta de recursos para afrontar la reproducción de los hipopótamos, cada vez será más común ver la especie en el Magdalena Medio antioqueño: "En relación con la presencia cada vez más constante de hipopótamos, desde Cornare queremos nuevamente advertir que la presencia de esta especie invasora, pues, se trata de una problemática ambiental y social que desborda nuestras capacidades financieras y técnicas", explicó.

Hay que mencionar que no es la primera vez que se hace viral un video donde se aprecien hipopótamos en esta subregión del departamento, pues a comienzos de año se conoció que una familia antioqueña que adoptó un hipopótamo bebé que era tratado como una mascota.

Por último, desde Cornare pidieron prudencia a las comunidades cuando se encuentren con esta especie, ya que es un inminente riesgo para cualquier persona entrar en interacción con los hipopótamos tanto en el agua como en tierra.