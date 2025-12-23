En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Espectacular show de drones iluminó el cielo de Bucaramanga: así disfrutaron las familias

Espectacular show de drones iluminó el cielo de Bucaramanga: así disfrutaron las familias

Impresionante espectáculo de luces con 300 drones iluminó el cielo de Bucaramanga. El evento fue organizado por la Electrificadora de Santander.

