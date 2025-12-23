Espectacular show de drones iluminó el cielo de Bucaramanga: así disfrutaron las familias

Publicidad
La Electrificadora de Santander (ESSA) realizó este lunes 22 de diciembre un espectacular show de drones como regalo para la ciudad, en el marco de la celebración navideña y el cumpleaños de Bucaramanga.
El espectáculo empezó a las 9:00 de la noche en el estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa, conocido como el estadio de La Flora.
Miles de familias, en el escenario deportivo y en los alrededores, disfrutaron del espectáculo que mostró lugares, personajes animados y momentos históricos de la ciudad.
Espectacular show de drones iluminó la noche en Bucaramanga: miles de familias disfrutaron de este evento organizado por la @ESSAGrupoEPM #MañanasBlu pic.twitter.com/8ayvDXcxSz— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 23, 2025
"Queríamos regalarle a Bucaramanga algo diferente a lo que tradicionalmente hacemos con el alumbrado. Este show de drones fue un regalo para la ciudad, para celebrar la Navidad y su cumpleaños”, señaló.
El evento contó con 300 drones que volaron a una altura aproximada de 130 metros, permitiendo que el espectáculo pudiera apreciarse en un radio de hasta dos kilómetros.
Durante el show, los asistentes observaron figuras y mensajes alusivos a la Navidad, además de un componente musical que incluyó el acompañamiento de la Filarmónica y un show navideño a cargo del grupo Real Music, todo bajo un formato sorpresa preparado para la noche.