Criminales sobrevolaron con drones estaciones de policía del Cesar

Criminales sobrevolaron con drones estaciones de policía del Cesar

Gobernadora del César, Elvia Milena Sanjuán, indicó que los drones estuvieron realizando sobrevuelos por más de tres horas.

