Capturan a responsables de millonario robo a joyería en San Gil, Santander

Alias ‘Pedro’ y ‘Alejo’ fueron capturados en dos operativos realizados por la Policía en los municipios de San Gil, Santander, y San Pablo en el sur de Bolívar, presuntos responsables del millonario robo de $300 millones y $2.500.000 a la joyería D’Mario, ubicada en la calle 13 entre carreras 11 y 10, en hechos ocurridos el 18 de julio de 2025.

De acuerdo con el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro comandante de la Policía de Santander, los capturados hacen parte de la banda ‘Los Kilates’ dedicada al hurto de joyerías en diferentes municipios de Santander.

“Este golpe al grupo delincuencial los kilates demuestran nuestro compromiso con la seguridad en Santander y Bolívar. Continuaremos trabajando para desarticular estructuras criminales y proteger a nuestra comunidad”, señaló el coronel Arévalo.

Los capturados eran buscados por las autoridades por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.



El día del robo los detenidos en compañía de otra persona llegaron en dos motocicletas y de manera violenta ingresaron al negocio, intimidaron y golpearon al propietario para lograr el hurto.

Las autoridades están tras la pista de un tercer hombre que también participó en el robo a la joyería y quien quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento.