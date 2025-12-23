MinDefensa interpondrá denuncias por secuestro tras liberación de 18 militares en Chocó

Cerca de 2 días estuvieron retenidos en contra de su voluntad, en la sede de la escuela los 16 soldados y dos suboficiales, que luego de una asonada fueron cercados por unos 220 miembros de la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria del pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra la guerrilla del ELN, que se resguardó cerca del territorio indígena.

La Séptima División del Ejército Nacional en su cuenta de X hizo la confirmación señalando que: “La entrega a salvo de los soldados se logró gracias a una comisión humanitaria integrada por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, luego de cerca de cuatro horas de diálogo.

Recordemos que en diálogo en Mañanas Blu, el general comandante de la Brigada 15, William Caicedo, aseguró que se estaba avanzando positivamente en esa liberación.

"Pretenden lograr con ello alguna presión para usufructuar algo, ya sea de tipo físico o como víveres. Incluso sé que una vez pidieron una tonelada de víveres y demás. Logramos comunicarnos con ellos y se generó este canal de comunicación entre Gobernación, Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para que reciba a nuestros militares", indicó.



Por su parte, en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en su cuenta en X: “Bienvenidos a la libertad, héroes de la Patria. Han sido liberados nuestros 18 militares que estuvieron secuestrados durante 36 horas en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó)”. Insistió que no existe territorio vedado para la Fuerza Pública y que el Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales.

Mientras señaló que seguirán las operaciones contra el cartel del ELN, el ministro Sánchez aseguró que interpondrá las denuncias correspondientes por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares que cumplían una operación contra Luis Eduardo David Mando, alias Piquiña o Ramiro, un peligroso cabecilla de ese grupo guerrillero.

Igualmente, adelantarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales y se mantendrá la presencia militar en esa zona rural de Carmen de Atrato.