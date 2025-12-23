En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / MinDefensa interpondrá denuncias por secuestro tras liberación de 18 militares en Chocó

MinDefensa interpondrá denuncias por secuestro tras liberación de 18 militares en Chocó

Los uniformados fueron secuestrados por una comunidad indígena en zona rural del Carmen de Atrato, cuando adelantaban operaciones en contra de la guerrilla del ELN. Están bien de salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad