Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Cundinamarca  / Joven de 18 años fue asesinada en la puerta de su casa: estaba recibiendo un domicilio

Joven de 18 años fue asesinada en la puerta de su casa: estaba recibiendo un domicilio

Un hombre, que al parecer la esperaba en la vía pública, le disparó con un arma de fuego con silenciador.

