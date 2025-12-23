Joven de 18 años fue asesinada en la puerta de su casa: estaba recibiendo un domicilio

La violencia de género volvió a sacudir a Soacha en plena temporada decembrina. Un crimen ocurrido la noche del viernes 20 de diciembre encendió las alarmas entre los habitantes del sector de San Mateo, luego de que una joven de apenas 18 años fuera asesinada cuando regresaba a su vivienda tras recoger un domicilio.

La víctima fue identificada como Helen Tatiana Quintana Rodríguez. El ataque ocurrió hacia las 8:00 de la noche en la avenida Terreros, a la altura de la calle 38 con carrera 17 Este, justo en la entrada peatonal del conjunto residencial Terragrande 3, etapa 2. De acuerdo con los relatos de testigos, la joven había salido sola a recibir un pedido y, cuando caminaba de regreso hacia el interior del conjunto, un hombre se le acercó de manera sorpresiva.

El agresor se encontraba en la vía pública y, según la información preliminar, esperó el momento exacto en el que Helen se dirigía a su vivienda. Desde el exterior, y a través de los barrotes de la reja, le disparó por la espalda. Los impactos, que al parecer provinieron de un arma con silenciador, alcanzaron la parte posterior de su cabeza y la dejaron gravemente herida.

Ataque en Soacha mientras la joven recogía un domicilio

Los vecinos reaccionaron de inmediato al escuchar las detonaciones y dieron aviso a las autoridades. Algunos intentaron auxiliar a la joven mientras llegaban los uniformados. Ante la urgencia de la situación, Helen fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Cardiovascular de Soacha. Sin embargo, minutos después, el centro médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, el responsable habría huido a pie hacia una zona comercial cercana, lo que le permitió mezclarse con el movimiento habitual del sector y facilitar su escape. Desde ese momento, la Policía adelanta labores de verificación de cámaras de seguridad del área y recolección de pruebas que permitan identificar al autor material del crimen y reconstruir su ruta de huida.

De manera preliminar, la Policía Metropolitana de Soacha informó que el caso no está siendo investigado como feminicidio. Según las primeras indagaciones, Helen Tatiana Quintana Rodríguez no registraba antecedentes judiciales ni se tiene conocimiento de amenazas previas en su contra. No obstante, las autoridades continúan trabajando para esclarecer los móviles del homicidio y determinar si existen elementos adicionales que permitan reclasificar el caso.



Investigación del homicidio de Helen Tatiana Quintana Rodríguez

El asesinato ha generado una fuerte reacción entre familiares, vecinos y conocidos de la joven, quienes expresaron su indignación y dolor por lo ocurrido. La comunidad del sector de San Mateo ha insistido en la necesidad de reforzar la presencia de la fuerza pública, especialmente en horarios nocturnos y en zonas residenciales con alto flujo peatonal.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ser clave en el esclarecimiento del crimen. Entre los elementos que están siendo analizados se encuentran:



Registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Testimonios de personas que se encontraban en la zona al momento del ataque.

Tiempos y trayectos de escape del agresor.

Las exequias de Helen Tatiana Quintana Quintana Rodríguez se llevarán a cabo este miércoles 24 de diciembre en el cementerio Campos de Cristo. Su muerte, ocurrida en vísperas de Navidad, dejó un profundo vacío en su familia y reabrió el debate sobre la seguridad y la violencia que siguen afectando a Soacha, una problemática que, para muchos habitantes, sigue sin respuestas claras ni soluciones de fondo.