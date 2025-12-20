Candidatos al Senado del Centro Democrático lanzaron críticas a propuesta de emergencia económica

Los integrantes de la lista al Senado del Centro Democrático emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo a la propuesta de decreto de emergencia económica, además de manifestar su preocupación por cómo, según ellos, el Gobierno busca opacar la forma en que se está manejando el endeudamiento público.

Desde el partido señalan que el Gobierno le está dando un uso indebido a una figura excepcional, argumentando que no se justifica, porque no existen hechos sobrevinientes que la respalden. Además, sostienen que al anunciarlo durante la vacancia judicial de la Corte Constitucional se estaría evadiendo el control democrático y constitucional.

Asimismo, critican la ejecución del Presupuesto Nacional, al señalar que no existe una falta de recursos, sino una incapacidad para ejecutarlos. También advierten que este tipo de decisiones genera una pérdida de credibilidad fiscal, lo que impacta negativamente la confianza de los inversionistas.

Igualmente, cuestionaron las propuestas que incluiría este decreto, como un impuesto al patrimonio de las empresas, el aumento del 5x1000 o el incremento del IVA y de los impuestos al consumo.



Esta reacción se suma a la de diferentes gremios económicos como la ANDI y Fenalco. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, expresó a través de su cuenta de X que: “El rechazo del Congreso a una reforma tributaria no es un hecho sobreviniente. Es parte del funcionamiento normal de los frenos y contrapesos. Perder una votación no habilita poderes excepcionales”.