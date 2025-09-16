Petro dice que Fuerzas Militares de Colombia dejarán de depender del armamento de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro anunció que las Fuerzas Militares de Colombia dejarán de depender del armamento de Estados Unidos, decisión que, según explicó, responde a la reciente descertificación del país en la lucha antidrogas por parte de Washington.

Durante un consejo de ministros transmitido en directo, el jefe de Estado aseguró: "Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un Ejército de la soberanía nacional".

Petro fue enfático en que esta medida busca fortalecer la autonomía militar y evitar que decisiones políticas externas condicionen la seguridad del país. Como parte de la directriz, el mandatario adelantó que "los señores de la Policía dejan de comprar pistolas Glock", en alusión al arma utilizada en el reciente asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aunque dicha pistola es de fabricación austriaca.

"Eso es político": Petro sobre descertificación de EE. UU.

El presidente atribuyó la decisión de Estados Unidos a factores ideológicos y no a resultados reales en materia de lucha contra el narcotráfico. "EE. UU. descertifica a Colombia después de que su Gobierno fue el que más incautaciones de cocaína hizo de toda la historia y añadió que eso es político", señaló.

Petro también arremetió contra sectores de la oposición: "Los amigos de la derecha colombiana, ellos sí vinculados con el narcotráfico, se comieron a cuentos a los funcionarios de derecha de los Estados Unidos porque creen más en la ideología que en la eficacia", dijo en su intervención.

Contexto de la descertificación

La descertificación es un mecanismo que Estados Unidos aplica desde 1986 para evaluar el compromiso de los países productores de drogas en la lucha antidrogas. En esta ocasión, el Gobierno de Donald Trump decidió excluir a Colombia de la lista de países que cumplen con los compromisos internacionales, argumentando que había "incumplido manifiestamente" sus obligaciones en el último año.

Según el comunicado del Departamento de Estado, "el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis".

No obstante, el mismo documento aclara que Washington mantendrá la asistencia a Colombia porque es "vital a los intereses nacionales de los Estados Unidos".

Colombia mantiene resultados en lucha antidrogas

Pese a la descertificación, el Gobierno colombiano insiste en que sus esfuerzos están dando resultados. El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, resaltó que en 2024 fueron incautadas 889 toneladas de cocaína, la mayor cifra registrada en la historia del país y una de las más altas reportadas a nivel global.

El propio Petro minimizó el impacto de la medida al asegurar que "la descertificación no implica sanciones, sale sin sanciones, entonces vamos a medir el efecto. Pero sale así, literalmente, sin sanciones".

Esta decisión de Washington generó preocupación sobre una posible reducción de cooperación para combatir a grupos armados como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Sin embargo, el Gobierno colombiano mantiene su compromiso de continuar las operaciones contra estas organizaciones.

La última vez que Colombia fue descertificada fue en 1996 y 1997, durante la presidencia de Ernesto Samper, cuyo mandato estuvo marcado por el escándalo de los fondos del narcotráfico en su campaña presidencial.