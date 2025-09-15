Iván Cepeda: "Descertificación de Colombia es absolutamente irrelevante"

La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas para 2026 provocó un fuerte debate y diversas reacciones. Uno de los que se pronunció fue el senador Iván Cepeda, quien aseguró que esta medida, ahora, es “absolutamente irrelevante”.

Esto, frente a la magnitud del problema global del narcotráfico. Su postura se centró en la necesidad de abordar la raíz del fracaso de la política antidrogas mundial, en lugar de enfrascarse en disputas menores o en la retórica demagógica.

En diálogo con Recap Blu, el senador Cepeda habló sobre la situación que, según recalcó, le está “costando la vida cada año a servidores públicos colombianos que sacrifican por una lucha que no tiene ningún sentido”, que ha mostrado un “fracaso absoluto y que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito”.

Por ello, hizo un llamado a la seriedad y a no irse “por las ramas" y, a “enfrentar ese fracaso realmente en sus raíces y en su radicalidad”, en lugar de seguir debatiendo “asuntos absolutamente menores y triviales”, como los comunicados entre entidades.

Descertificación de Estados Unidos a Colombia Foto: AFP

La descertificación: ¿irrelevante ante una crisis global?

Más allá de las discusiones internas, el senador extendió el concepto de “irrelevancia” a la propia descertificación de Colombia. Para él, la medida estadounidense debe analizarse y adoptarse desde una perspectiva más profunda, pues hay otros problemas de drogas que siguen ocurriendo.

“Que nos descertifiquen es absolutamente irrelevante con relación a lo que viene en materia del crecimiento del problema y su profundización, que es lo que hemos estado viendo año tras año”, puntualizó.

Aseveró que el problema de las drogas es un “fracaso global”, no exclusivo de Colombia o de un Gobierno en particular. Mencionó el crecimiento exponencial del consumo, con “25 millones de consumidores de cocaína en el planeta”, de los cuales “5 millones viven en Estados Unidos y consumen” allí.

La justificación de la Casa Blanca sobre el aumento de cultivos de coca y producción de cocaína bajo la presidencia de Gustavo Petro fue desestimada por Cepeda como “ningún argumento”.

Insistió en que “histórica es la producción en todo el planeta” y que no se puede seguir "viéndose al ombligo" ante un “fenómeno global” donde "están creciendo los mercados en todas partes del mundo".

Además, señaló la “política que es profundamente irresponsable” de Estados Unidos, ya que a “ellos nadie los certifica” a pesar de concentrar el "25 % de consumidores de la cocaína en el planeta".

Así, el senador Cepeda recalcó que el problema de las drogas se seguirá agravando, incluso si el Gobierno de Trump no cambia su enfoque. En ese sentido, habló del "inmenso problema con el fentanilo" y otras drogas sintéticas que enfrenta Estados Unidos. Por tanto, la descertificación, aunque pueda "traer sanciones" y "un deterioro de las relaciones internacionales", es el "camino que ha optado unilateralmente Estados Unidos".