“No me preocupa la ayuda de EE. UU. No vamos a estar bajo chantaje”: Petro sobre descertificación

Durante el consejo de ministros de este 15 de septiembre, donde el tema central sería el sistema de salud de los maestros Fomag, el presidente Gustavo Petro anunció la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas. En medio de la noticia, el mandatario calificó la medida como política.

“Los Estados Unidos nos descertifican después de decenas de muertos intentando impedir que les llegue la droga”, dijo Petro al inicio del consejo de ministros. “Nos descertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que por miles de laboratorios hemos desmantelado de toda la historia”, añadió.

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 16, 2025

Después del anuncio, el mandatario también dijo que por parte del Gobierno se tomarán medidas ante la decisión, iniciando por la independencia del país en la lucha antidrogas.

“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos", afirmó el presidente.

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 16, 2025

Con esta medida se refirió a los 13 integrantes de la Policía Nacional que fueron asesinados el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros de Amalfi, Antioquia, asegurando que con la descertificación Estados Unidos no obliga a Colombia a cambiar la sustitución de cultivos ilícitos por erradicación forzada: “Se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos”.

Otra de las medidas que anticipó fue el cambio de proveedor de armamento. De hecho, instó a la Policía a dejar de adquirir pistolas Glock, provenientes de Estados Unidos.

Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional dijo Petro.

Cabe resaltar que el Gobierno de Donald Trump argumentó en su decisión que Colombia, junto a otros 22 países, “han fallado de manera demostrable” en cumplir con sus obligaciones internacionales de control de drogas durante los últimos 12 meses.

Al respecto, el mandatario colombiano aseguró que es Estados Unidos quien va en desventaja en la lucha antidrogras: “Qué dejen de ser brutos. El liderazgo en las drogas lo tienen ellos y han fracasado durante 50 años. Un millón de muertos en América Latina y van para un millón de muertos en Estados Unidos si no son capaces de reducir el consumo de fentanilo”.

“El consumo de cocaína dejó de crecer porque aumentó el consumo de fentanilo en Estados Unidos, el presidente de Colombia no tiene nada que ver con eso, ni ningún colombiano”, declaró el mandatario.

Por ahora, Estados Unidos no cierra la puerta a quitar la descertificación en un plazo de diez meses. Una decisión que por ahora no implica cortar los desembolsos de apoyos monetarios al país destinados a la erradicación de cultivos ilícitos y lucha contra las drogas.