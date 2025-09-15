En vivo
Descertificación a Colombia: Recap - programa completo del 15 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:50 p. m.

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 15 de septiembre:

  • El Gobierno de Donald Trump confirmó la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas, que había anticipado el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros.
  • Juan González, exconsejero de Seguridad de EEUU para el hemisferio occidental, calificó como un tiro al pie la descertificación del Gobierno Trump.
  • El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda manifestó que la decisión del Gobierno Trump es "absolutamente irrelevante".
  • José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, analizó las consecuencias que podría tener el país luego de oficializarse la descertificación de EEUU a Colombia.
  • El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón señaló que Colombia está en un desprestigio internacional luego de la descertificación.
  • Paro de conductores en Bogotá: seis puntos de boqueo en la capital para este martes desde las 5:00 de la mañana.

