Descertificación a Colombia: Recap - programa completo del 15 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 15, 2025 10:50 p. m.
Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 15 de septiembre:
- El Gobierno de Donald Trump confirmó la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas, que había anticipado el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros.
- Juan González, exconsejero de Seguridad de EEUU para el hemisferio occidental, calificó como un tiro al pie la descertificación del Gobierno Trump.
- El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda manifestó que la decisión del Gobierno Trump es "absolutamente irrelevante".
- José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, analizó las consecuencias que podría tener el país luego de oficializarse la descertificación de EEUU a Colombia.
- El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón señaló que Colombia está en un desprestigio internacional luego de la descertificación.
- Paro de conductores en Bogotá: seis puntos de boqueo en la capital para este martes desde las 5:00 de la mañana.