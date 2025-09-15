Descertificación a Colombia: Recap - programa completo del 15 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas analizados y explicados en Recap Blu de este lunes, 15 de septiembre:



El Gobierno de Donald Trump confirmó la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas, que había anticipado el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros.

Juan González, exconsejero de Seguridad de EEUU para el hemisferio occidental, calificó como un tiro al pie la descertificación del Gobierno Trump.

calificó como un tiro al pie la descertificación del Gobierno Trump. El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda manifestó que la decisión del Gobierno Trump es "absolutamente irrelevante".

manifestó que la decisión del Gobierno Trump es "absolutamente irrelevante". José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, analizó las consecuencias que podría tener el país luego de oficializarse la descertificación de EEUU a Colombia.

analizó las consecuencias que podría tener el país luego de oficializarse la descertificación de EEUU a Colombia. El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón señaló que Colombia está en un desprestigio internacional luego de la descertificación.

luego de la descertificación. Paro de conductores en Bogotá: seis puntos de boqueo en la capital para este martes desde las 5:00 de la mañana.