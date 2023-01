Falsificaron firmas en propuestas entregadas a la EMAB: Fiscalía en caso Vitalogic

Empiezan a desenmarañarse el caso de Vitalogic por el que investigan a Rodolfo Hernández , exalcalde de Bucaramanga, por presunta corrupción.

Se cumplió una nueva audiencia en el caso de corrupción conocido como ‘ Vitalogic' , en el que investigan a seis exfuncionarios de la Empresa de Aseo de Bucaramanga y al exalcalde Rodolfo Hernández Suárez.

La audiencia fue en contra de los otros implicados en el caso: José Manuel Barrera Arias, Rubén Enrique Amaya Vanegas, Jorge Hernán Alarcón Ayala, Cesar Augusto Fontecha Rincón, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves.

En medio de este procedimiento judicial la Fiscalía llamó a seis testigos, entre ellos a un perito del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, quien corroboró que dos firmas utilizadas en propuestas presentadas a la Emab para el contrato de consultoría son falsas.

“Dada la interpretación de los resultados se manifiesta que no son uniprocedentes, que no son de las personas titulares de esas firmas. En el caso específico del señor Arturo (Vargas) se manifiesta que es una imitación de firma, cuando es imitación de firma no se puede establecer el responsable porque la persona está siguiendo unos trazos ya preestablecidos, los está dibujando, no deja características de su propia escritura. En el caso del otro señor (Álvaro Gutiérrez) también se concluye que son falsas, pero en ese caso no se manifiesta que son imitaciones, esas si las hizo una persona sin seguir un patrón, sin dibujarlas, sin imitarlas”, expresó William Fernando Quintero Pérez, perito coordinador del grupo de grafología y documentología forense del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía.

Aunque las firmas de los dos ingenieros son falsas, el perito dijo que en el caso de la firma de Álvaro Gutiérrez sería posible identificar al autor siempre y cuando se contara con más muestras de esa caligrafía; es decir que, si la Fiscalía tiene indicios del posible falsificador, podría solicitar las pruebas de su escritura y así seguir desenmarañando este proceso.

Cabe recordar que quien ganó el contrato de asesoría o consultoría por valor de $336 millones (Jorge Hernán Alarcón Ayala) era el encargado de realizar el estudio técnico previo a la implementación de tecnologías alternativas para la disposición de los residuos sólidos en El Carrasco durante los próximos 30 años, un contrato que estaba avaluado en cerca de 250 millones de dólares.

Cabe aclarar que el proceso contra Rodolfo Hernández Suárez está más ‘atrasado’, pues la Corte Suprema de Justicia tuvo que enviar nuevamente el expediente a la Fiscalía luego de que el exmandatario renunciara a su cargo como senador de la República y perdiera su condición de aforado.

Según la Fiscalía, el órgano judicial tiene como demostrar que Rodolfo Hernández habría sido el determinador, a través de presiones a sus subalternos, para que Jorge Hernán Alarcón se quedara con el contrato de consultoría en la EMAB.

No obstante, en la audiencia del pasado miércoles se determinó que los otros dos supuestos pretendientes en este proceso de asesoría realmente no presentaron propuestas y los documentos que aparecen con sus firmas son falsos.