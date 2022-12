Yo no me robé nada: Rodolfo Hernández por caso Vitalogic

Este lunes, Blu Radio conoció que la Fiscalía presentó el pasado 4 de agosto el escrito de acusación, con lo que se oficializa la imputación contra el mandatario.

Frente a esta etapa del proceso, Rodolfo Hernández, confirmó que en dos oportunidades, en los meses de marzo y abril de este año envió solicitudes a la Fiscalía para que se agilizara el proceso.

“Yo no me robé nada, el 7 de abril de este año mandamos una nota a la Fiscalía General de la Nación para pedir que se me acelerara el proceso, en marzo también habíamos manifestado que nos aceleraran porque todos los ladrones lo que piden es que la aplacen”, indicó Hérnandez.

Ante la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, dijo que está feliz del llamado.

“No tengo ni esto de temor, por el contrario como les dije aquí en esta solicitud a la Fiscalía para que nos llamen a hacer la diligencia, entonces estamos felices de que nos llamen y vamos a ver cual es el procedimiento que le van a dar a eso”.

También se refirió sobre la contratación de Jorge Alarcón quien estuvo encargado de la reestructuración del proceso para escoger al contratista que se encargaría del manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

“El contrato valía $380 millones y yo consideraba que era el eje vertebral para resolver el problema de las basuras en Bucaramanga. Un problema que completa como 17 años y se la pasa en declaratorias de emergencia sanitaria”, puntualizó.

El Juzgado Primero Penal de Circuito de Bucaramanga será el encargado de adelantar el juicio contra el exalcalde Rodolfo Hernández, por posible corrupción y celebración indebida de contratos.

Los mismos politiqueros que manipulan la justicia haciendo nombrar contralor, procurador y fiscal a la carta, son los que ahora quieren también, tener el control de la corte suprema!!! — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) August 11, 2020