Dorado Noche resultado del último sorteo hoy jueves 25 de diciembre de 2025

El Dorado Noche se consolida como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia.

Cada noche, miles de jugadores consultan sus resultados a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales, atraídos por un juego que combina tradición, accesibilidad y emoción. Su trayectoria y operación transparente lo han convertido en un referente dentro de los juegos de azar del país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Noche hoy

El número ganador del chance Dorado Noche de este jueves 25 de diciembre de 2025 es: 5239 - 1.



Número ganador: 5239

Dos últimas cifras: 39

Tres últimas cifras: 239

La quinta: 1

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota, también conocida como número adicional. Esta innovación modificó la dinámica tradicional del sorteo al ampliar las combinaciones posibles y aumentar las oportunidades de premio.



Gracias a esta balota extra, el resultado final se define hasta el último instante, elevando la expectativa entre los jugadores. La novedad fue bien recibida tanto por participantes habituales como por nuevos apostadores, fortaleciendo la identidad del sorteo y posicionándolo como uno de los chances con mayor participación a nivel nacional.



¿Cuánto paga el Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios del Dorado Noche varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. El plan oficial de pagos, calculado por cada peso apostado, es el siguiente:



4 cifras (directa): paga 4.500 veces la apuesta.

paga 4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces la apuesta.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la estrategia que mejor se ajuste a su estilo, desde apuestas de alto riesgo con premios elevados hasta jugadas sencillas con recompensas más inmediatas.



¿Qué días y a qué hora se juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche cuenta con horarios oficiales claros que facilitan la participación y la consulta de resultados:



Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno forma parte de la rutina de muchos jugadores, quienes suelen cerrar el día revisando el número ganador. Minutos después de cada sorteo, los resultados se publican en los canales oficiales para una consulta rápida y segura.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

El proceso de cobro es sencillo y está diseñado para garantizar transparencia y seguridad. Los premios se pagan exclusivamente a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones establecidas por la organización.

Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacerlo, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, diligenciado en el reverso.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento válido para el trámite.

Cumplidos estos requisitos, el pago se realiza de forma ágil, reafirmando el compromiso del Dorado Noche con la confianza y la transparencia hacia sus jugadores.