Pico y placa regresa a los municipios del área metropolitana de Bucaramanga desde octubre

Desde el 1 de octubre el pico y placa no solamente regirá en Bucaramanga sino también en Girón, Floridablanca y Piedecuesta.

Pico y placa en Girón, Santander
Pico y placa en Girón, Santander
Foto: Alcaldía de Girón
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

El pico y placa volverá a regir en Floridablanca, Girón y Piedecuesta a partir del 1 de octubre de 2025, luego de que el Consejo de Estado revocara en segunda instancia una decisión judicial que había dejado sin efecto la medida.

La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta informó que, mediante fallo emitido el pasado 4 de septiembre, el alto tribunal revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que, en diciembre de 2024, había suspendido la restricción a través de una acción de tutela.

Con esta determinación, se restablece la vigencia del numeral 3.2.1 del auto proferido por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, lo que significa que la restricción de circulación por placas vuelve a aplicarse en los municipios del área metropolitana.

La Secretaría de Tránsito de Piedecuesta invitó a los conductores a cumplir la medida para mejorar el orden y la movilidad en la ciudad, y recordó que su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

El pico y placa metropolitano, además, se vuelve a aplicar con la rotación de los dígitos, a partir del 1 de octubre, de la siguiente manera: lunes, los carros y motos cuya plata termine en 3 y 4, martes 5 y 6, miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0; y viernes 1 y 2.

El horario de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Sábado de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

