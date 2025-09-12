Consejo de Estado revoca suspensión del pico y placa en Floridablanca, Girón y Piedecuesta

El Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que había suspendido la aplicación del pico y placa metropolitano en los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

La alta corte, en fallo del 4 de septiembre de 2025, resolvió una impugnación presentada por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga contra la sentencia del 18 de julio de 2025 del Tribunal de Santander.

En esa primera decisión, se habían tutelado los derechos de un ciudadano y se ordenó dejar sin efecto la extensión del pico y placa metropolitano, al considerar que la medida no contaba con estudios técnicos suficientes que la justificaran.

El Consejo de Estado revocó varios numerales de esa sentencia y declaró improcedente la acción de tutela contra el auto del 2 de diciembre de 2024, mediante el cual se había ordenado a los municipios extender la medida restrictiva.

Según la alta corte, el demandante no probó afectaciones concretas a sus derechos fundamentales y, además, presentó la tutela fuera de un término razonable, pues habían pasado más de seis meses desde la notificación de la decisión cuestionada.

“La restricción se enmarca en fines constitucionalmente legítimos de interés general, pues obedece al cumplimiento de una sentencia de acción popular y al trámite de un incidente de desacato orientado a regular el mototaxismo en el área metropolitana de Bucaramanga”, señaló el alto tribunal.

Publicidad

De esta manera, se mantiene en firme la implementación del pico y placa metropolitano en Floridablanca, Piedecuesta y Girón, medida que hace parte del plan de acción judicial y administrativo contra el transporte informal en la región.