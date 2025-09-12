En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Consejo de Estado revoca suspensión del pico y placa en Floridablanca, Girón y Piedecuesta

Consejo de Estado revoca suspensión del pico y placa en Floridablanca, Girón y Piedecuesta

El Consejo de Estado deja sin efectos la decisión del Tribunal de Santander que había suspendido el pico y placa en Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Pico y placa en Girón, Santander
Pico y placa en Girón, Santander
Foto: Alcaldía Girón
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 01:07 p. m.

El Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que había suspendido la aplicación del pico y placa metropolitano en los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

La alta corte, en fallo del 4 de septiembre de 2025, resolvió una impugnación presentada por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga contra la sentencia del 18 de julio de 2025 del Tribunal de Santander.

En esa primera decisión, se habían tutelado los derechos de un ciudadano y se ordenó dejar sin efecto la extensión del pico y placa metropolitano, al considerar que la medida no contaba con estudios técnicos suficientes que la justificaran.

El Consejo de Estado revocó varios numerales de esa sentencia y declaró improcedente la acción de tutela contra el auto del 2 de diciembre de 2024, mediante el cual se había ordenado a los municipios extender la medida restrictiva.

Según la alta corte, el demandante no probó afectaciones concretas a sus derechos fundamentales y, además, presentó la tutela fuera de un término razonable, pues habían pasado más de seis meses desde la notificación de la decisión cuestionada.

Lea también:

  1. Modifican fecha para levantar pico y placa en Bucaramanga.
    Modifican fecha para levantar pico y placa en Bucaramanga.
    Foto: BLU Radio.
    Santanderes

    Vuelve el pico y placa en Piedecuesta, Floridablanca y Girón tras nulidad de tutela

  2. Agente de movilidad en Medellín.jpg
    Agente de movilidad en Medellín.
    Denuncias Antioquia
    Antioquia

    Investigan a agente de tránsito que agredió a vehículo por infringir el pico y placa en Medellín

“La restricción se enmarca en fines constitucionalmente legítimos de interés general, pues obedece al cumplimiento de una sentencia de acción popular y al trámite de un incidente de desacato orientado a regular el mototaxismo en el área metropolitana de Bucaramanga”, señaló el alto tribunal.

Publicidad

De esta manera, se mantiene en firme la implementación del pico y placa metropolitano en Floridablanca, Piedecuesta y Girón, medida que hace parte del plan de acción judicial y administrativo contra el transporte informal en la región.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Floridablanca

Girón

Piedecuesta

Publicidad

Publicidad

Publicidad