Vuelve el pico y placa en Piedecuesta, Floridablanca y Girón tras nulidad de tutela

A partir de este lunes 25 de agosto, vuelve el pico y placa a Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Esto corresponde a una decisión la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló, desde su admisión, la tutela en la que el Tribunal Administrativo de Santander dejó sin efectos la providencia de diciembre de 2024 del Juez Quince Administrativo de Bucaramanga que obligó a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga a implementar la medida de restricción vehicular.

Desde finales de Julio estaba suspendida la medida de pico y placa en el Floridablanca y Piedecuesta, posteriormente en Girón.

¿Por qué se retoma la medida de pico y placa en el área metropolitana?

Según el auto del Consejo de Estado, del 15 de agosto de 2025, el alto tribunal tomó la decisión al advertir que Carmelo Guerrero Hernández, demandante en una acción popular relacionada con el caso, no fue notificado del auto admisorio de la tutela, a pesar de tener interés legítimo en el proceso.

Esta omisión constituye una causal de nulidad prevista en el artículo 133 del Código General del Proceso por indebida integración del contradictorio.

La providencia recuerda que no toda irregularidad procesal invalida un trámite, pero en este caso la exclusión de Guerrero vulneró el derecho fundamental al debido proceso, ya que le impidió intervenir en una discusión judicial en la que tenía participación directa.

Por lo anterior, el Consejo de Estado resolvió anular las actuaciones surtidas desde la admisión de la demanda y devolver el expediente al juez de primera instancia, con el fin de que se integre correctamente el contradictorio y se notifique a todas las partes con interés en el caso.