Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Carlos Ramón González
Disturbios en Avellaneda
Millonarios
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Consejo de Estado ratifica elección de Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta

Consejo de Estado ratifica elección de Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta

El alto tribunal negó las demandas que buscaban anular la elección de Carlos Alberto Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta para el periodo 2024-2027.

Consejo de Estado
Consejo de Estado
Foto: Consejo de Estado
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: agosto 21, 2025 03:19 p. m.

El Consejo de Estado concluyó que la inscripción de Jorge Luis Agudelo Apreza, candidato de Fuerza Ciudadana, fue extemporánea y solo posible gracias a una tutela que posteriormente fue revocada.

En la sentencia, la Sección Quinta recordó que los partidos deben respetar los tiempos del calendario electoral y que no es posible beneficiarse “de su propia culpa” al inscribir candidatos inhabilitados o por fuera de plazo.

Sobre los 85.616 votos obtenidos inicialmente por Agudelo, la corporación señaló que “al desaparecer los supuestos de hecho y de derecho en que se basó la inscripción extemporánea (…) resultaba indiscutible que las cosas volvieran al estado original”.

El alto tribunal también recalcó que las comisiones escrutadoras actuaron en derecho al excluir la votación, pues “era una consecuencia obvia e inclusive forzosa ante la revocatoria de la orden de tutela emitida por el juez inferior”.

Con esta decisión, queda en firme la credencial de Pinedo Cuello, quien fue declarado alcalde con 85.372 votos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santa Marta

Consejo de Estado