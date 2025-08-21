Consejo de Estado ratifica elección de Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta

El Consejo de Estado concluyó que la inscripción de Jorge Luis Agudelo Apreza, candidato de Fuerza Ciudadana, fue extemporánea y solo posible gracias a una tutela que posteriormente fue revocada.

En la sentencia, la Sección Quinta recordó que los partidos deben respetar los tiempos del calendario electoral y que no es posible beneficiarse “de su propia culpa” al inscribir candidatos inhabilitados o por fuera de plazo.

Sobre los 85.616 votos obtenidos inicialmente por Agudelo, la corporación señaló que “al desaparecer los supuestos de hecho y de derecho en que se basó la inscripción extemporánea (…) resultaba indiscutible que las cosas volvieran al estado original”.

El alto tribunal también recalcó que las comisiones escrutadoras actuaron en derecho al excluir la votación, pues “era una consecuencia obvia e inclusive forzosa ante la revocatoria de la orden de tutela emitida por el juez inferior”.

Con esta decisión, queda en firme la credencial de Pinedo Cuello, quien fue declarado alcalde con 85.372 votos.