Registraduría reveló el tarjetón para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer oficialmente el tarjetón electoral para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena, programadas para el domingo 23 de noviembre de 2025, tras la nulidad de la elección de Rafael Martínez por doble militancia.

El tarjetón quedó conformado por cuatro candidatos, quienes representan distintas fuerzas políticas y movimientos ciudadanos que competirán por ocupar el cargo en el Palacio Tayrona durante el resto del periodo hasta el 2027.

En el primer lugar aparece Miguel “El Mono” Martínez, exconcejal de Santa Marta, coavalado por la coalición Alma, conformada por los partidos Liberal y La U. En el segundo puesto se ubica Luis Santana Galeth, respaldado por el partido Dignidad y Compromiso, vinculado al sector del fajardismo.

En la tercera posición figura María Margarita Guerra, exdiputada y militante de Fuerza Ciudadana, el movimiento político fundado por los exgobernadores Carlos Caicedo y Rafael Martínez, que busca mantener su dominio político en el departamento.



Finalmente, en el cuarto lugar aparece Rafael Noya, quien inscribió su candidatura por firmas a través del movimiento ciudadano “En el Magdalena cabemos todos”, tras su distanciamiento de Fuerza Ciudadana.

Con el cierre de inscripciones, se confirma una contienda marcada por la división del caicedismo, pues, mientras Fuerza Ciudadana impulsa a Guerra, varios de sus antiguos militantes se unieron al proyecto de Noya, quien promete “un Magdalena que una, no que divida”.

Las elecciones atípicas se convocaron, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Martínez por haber incurrido en doble militancia política durante su campaña.

Mientras tanto, el departamento se encuentra bajo el encargo de la gobernadora designado por el presidente Gustavo Petro, Ingris Padilla, hasta que los magdalenenses acudan a las urnas para definir a su nuevo mandatario.