Bumangués murió tras accidente en lancha en Santa Marta: autoridades investigan

Lo que inició como un paseo familiar para disfrutar del puente festivo en las playas de Santa Marta terminó convertido en una tragedia. Julián León Murillo, un bumangués que viajó junto a su familia a la capital del Magdalena, perdió la vida tras sufrir un accidente durante un recorrido turístico en lancha.

Según relató su pareja, Tatiana, el sábado 11 de octubre la familia llegó a Buritaca como parte de un tour que ofrecía distintos destinos de la región. Allí, un grupo de operadores les propuso un paseo en lancha por diez mil pesos.

“Nos dieron una manilla y a las 9:30 de la mañana nos recogieron. Nunca nos entregaron chalecos salvavidas ni explicaron los riesgos; simplemente nos subieron a la lancha”, contó la mujer.

Durante el trayecto, Julián y dos familiares decidieron lanzarse al agua cuando la embarcación se acercaba a la orilla. En cuestión de segundos, el paseo se tornó en angustia.



“Alguien gritó que se estaba ahogando, pero él no salía. Solo movía las manos. Fue un pescador quien logró sacarlo. Él alcanzó a decir que no le movieran la cabeza porque le dolía mucho”, narró entre lágrimas su esposa.

La familia pidió ayuda de inmediato, pero, según Tatiana, no había personal de rescate en la zona. En la misma lancha lo trasladaron hasta el punto donde habían comprado el tour, y una enfermera intentó auxiliarlo.

“No podía mover las piernas ni los brazos, estaba inmóvil. La ambulancia tardó casi dos horas y la guía no aparecía porque estaba bañándose”, denunció.

El hombre fue llevado inicialmente a la clínica Perfect Body Medical Center, donde los médicos diagnosticaron una grave lesión en la quinta vértebra cervical que comprometió su médula espinal. Posteriormente, el lunes festivo 13 de octubre, fue remitido a la Clínica Avidanti, donde los especialistas detectaron además presencia de agua en los pulmones.

A pesar de los esfuerzos médicos, Julián León Murillo sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en la madrugada del jueves 16 de octubre.

Las autoridades de Santa Marta adelantan investigaciones para determinar si el recorrido turístico contaba con las medidas de seguridad exigidas y si los prestadores del servicio cumplieron con los protocolos establecidos.