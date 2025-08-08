Movimiento Fuerza Ciudadana presenta terna para designar gobernador encargado del Magdalena

El movimiento político Fuerza Ciudadana radicó ante el presidente Gustavo Petro la terna de candidatos para que designe al gobernador encargado del Magdalena, luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Rafael Martínez.

En la lista figuran Ingris Mirelda Padilla García, actual secretaria del Interior del departamento; Denis Rangel Lozano; y Jenny Marcela Camacho Neuto. Estas dos últimas han ocupado cargos en anteriores administraciones del movimiento político, tanto en el departamento como en la Alcaldía de Santa Marta.

La comunicación, firmada por el presidente y fundador de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, argumenta que la colectividad mantiene el derecho a presentar la terna pese a la pérdida de personería jurídica, ya que fue el partido que avaló a Martínez en las elecciones pasadas.

Según el documento, la propuesta busca garantizar la continuidad del plan de gobierno Magdalena Renace, con el que la colectividad obtuvo más de 307.000 votos en las urnas.

Hasta el momento, la Presidencia no ha confirmado cuándo se hará el nombramiento del encargado ni si acogerá la terna presentada por Fuerza Ciudadana. Además, se ha generado una controversia entre juristas, quienes aseguran que jurídicamente no es viable que el movimiento del exgobernador Martínez pueda presentar una terna.