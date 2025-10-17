En vivo
Consejo de Estado ratifica salida de Campo Elías Ramírez de la Alcaldía de Girón

Consejo de Estado ratifica salida de Campo Elías Ramírez de la Alcaldía de Girón

La Gobernación de Santander deberá coordinar con la Registraduría Nacional y el Ministerio del Interior la organización de las elecciones atípicas en Girón.

Campo Elías Ramírez
Campo Elías Ramírez
//Foto: Alcaldía de Girón
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

El Consejo de Estado rechazó las solicitudes de aclaración presentadas por Campo Elías Ramírez, confirmando así la decisión que anuló su elección como alcalde de Girón por incurrir en doble militancia. Con esta determinación, el mandatario deberá abandonar de manera inmediata su cargo, dejando en firme la orden judicial.

El alto tribunal consideró que Ramírez vulneró las normas de régimen electoral al haber apoyado simultáneamente candidaturas al Concejo Municipal de diferentes partidos políticos durante el proceso electoral. Con esta decisión, se cierra definitivamente el proceso judicial y se da paso a una nueva etapa política en el municipio.

De acuerdo con la sentencia, Campo Elías Ramírez, inscrito por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, apoyó durante su campaña a candidatos al concejo avalados por otros partidos de la coalición que respaldó su aspiración, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

El fallo concluye que, pese a la existencia de una coalición, el candidato debía guardar disciplina partidista y respaldar únicamente a los aspirantes de su colectividad.

Con esta decisión se ordenó la cancelación de la credencial que acreditaba a Campo Elías Ramírez como alcalde electo de Girón, dejando en firme la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E-26 ALC del 4 de noviembre de 2023.

La denuncia fue interpuesta en su momento por el Senador Fabián Díaz por doble militancia porque, presuntamente, apoyó al concejo a Martín Páez Quiroz, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), cuando el partido que representaba había inscrito varios candidatos en lista al Concejo.

La sentencia establece que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, deberá designar un alcalde encargado de Girón que garantice la continuidad administrativa del municipio, mientras se adelantan los trámites para convocar a elecciones atípicas.

La Gobernación de Santander deberá coordinar con la Registraduría Nacional y el Ministerio del Interior la organización de los comicios extraordinarios que definirán quién asumirá la administración municipal de Girón hasta el final del actual periodo de gobierno, es decir hasta diciembre de 2027.

