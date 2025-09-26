Senador Fabián Díaz tumbó a los alcaldes de Bucaramanga y Girón por doble militancia

El senador de Santander del el Partido Verde, Fabián Díaz Plata, se consolidó como uno de los protagonistas del reciente remezón político en Santander tras lograr, mediante acciones judiciales, la nulidad de la elección de los alcaldes de Bucaramanga y Girón por incurrir en doble militancia.

El Consejo de Estado dejó en firme la decisión contra Jaime Andrés Beltrán, quien fue elegido alcalde de Bucaramanga para el periodo 2024-2027 con el aval de Colombia Justa Libres, pero durante la campaña apoyó públicamente a candidatos al Concejo pertenecientes a otros partidos políticos. La sentencia dejó claro que la decisión es definitiva y sin posibilidad de apelación.

De manera similar, el Consejo de Estado anuló la elección de Campo Elías Ramírez Padilla, alcalde de Girón, tras comprobar que respaldó a aspirantes de distintas colectividades, lo que vulnera las normas sobre disciplina de partido y respeto a la lealtad política.

“Se quedaron sin jugaditas, nadie está por encima de la ley”, expresó el senador Fabián Díaz, quien presentó pruebas documentales y videos que evidenciaron los apoyos indebidos de los mandatarios locales a candidatos de otras colectividades.



Las decisiones judiciales abren un escenario de interinidad en Bucaramanga y Girón, municipios clave del área metropolitana, mientras se designan alcaldes encargados y se definen las eventuales elecciones atípicas.

Con estos fallos, el senador Fabián Díaz fortalece su perfil como uno de los principales opositores al actual sector político que gobierna Santander y marca un precedente sobre el alcance de la doble militancia como causal de pérdida de investidura y anulación electoral en el país.

En próximos días también se conocerán fallos judiciales que podrían dejar por fuera a otros dos alcaldes de Santander. A la alcaldesa de La Belleza, Yineth Narioth Téllez Pérez, le decretaron la perdida de investidura cuando fue concejal del municipio y tendría una inhabilidad sobreviviente como alcaldesa.

Además, el alcalde del municipio de El Playón, Luis Ambrosio Alarcón, saldría del cargo por un fallo penal en su contra emitido por el Tribunal Superior de Santander. En un mes se conocerá el sentido del fallo y la condena que deberá pagar por presuntos hechos de corrupción.