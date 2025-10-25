Vías cerradas y viviendas afectadas dejan lluvias en tres municipios de Santander

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Vélez, Santander, provocaron el desbordamiento de quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra en los municipios de Guepsa y Chipatá, donde las autoridades locales mantienen activos los comités de gestión del riesgo.

En Guepsa, las quebradas Las Calderón y García se desbordaron en el sector La Aurora, afectando las veredas Sonesí y Comuneros. De acuerdo con el reporte del alcalde Hernando Fontecha, al menos 60 viviendas resultaron afectadas por inundaciones y varios puntos rurales presentan deslizamientos de tierra.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) adelanta la evaluación de daños y coordina el envío de maquinaria amarilla para despejar las vías y atender las emergencias.

Fuertes lluvias en Santander. Foto: Suministrada

Además, la vía Los Curos–Málaga presenta cierres totales en dos sectores, a la altura de la vereda San Luis de Málaga y en el corregimiento Pangote de San Andrés, debido a deslizamientos de gran magnitud. El Invías, a través del Consorcio Vías Colombia 066, envió maquinaria para las labores de remoción y recuperación del paso.



En el municipio de Chipatá, también se reportaron fuertes lluvias, colapso del sistema de alcantarillado y fenómenos de remoción en masa en el casco urbano y las veredas El Hatillo, Las Vegas y Guepsa. Según el informe del CMGRD, liderado por Wilmer Mauricio Camacho, al menos cinco viviendas resultaron afectadas por inundaciones.

Las autoridades locales mantienen la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), mientras se coordinan acciones con organismos de socorro para atender a las familias damnificadas y recuperar la movilidad en los tramos afectados.