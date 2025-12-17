Más de 1.000 uniformados custodiarán el partido definitivo de Copa entre Medellín y Nacional

La capital antioqueña se tiñe de rojo y verde por la final de vuelta que entregará el título de la Copa Betplay en el Estadio Atanasio Girardot. El partido comenzará a las 7:30 de la noche y ya hay todo un dispositivo de seguridad montado para asegurar la tranquilidad del evento que contará con hinchada de ambos elencos.

Las puertas del estadio se abrirán a las 4:30 de la tarde y el esquema de seguridad adoptado por la Policía Nacional permitirá mantener la tranquilidad antes, durante y después del encuentro, contará con cerca de 1.100 uniformados que integran distintas especialidades del servicio como los carabineros, el Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, así como unidades de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial.

Además, se han dispuesto de siete reacciones motorizadas en el exterior del estadio, dos reacciones a pie en el interior del estadio con capacidad de respuesta inmediata y de manera complementaria. Por su parte, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá estarán desplegados 395 patrullas de vigilancia, integradas por cerca de 800 hombres que acompañarán este encuentro.

"Reiteramos el llamado a todos los asistentes y a la ciudadanía en general para que este encuentro deportivo se viva con respeto, con tolerancia, con convivencia, entendiendo que el fútbol es un espacio de encuentro, de celebración y de sana competencia, de que la vida y la tranquilidad de todos están por encima de cualquier resultado", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



A las medidas de seguridad se suman estrategias de transporte para garantizar especialmente el retorno de los hinchas a sus hogares, desde el Metro de Medellín, se ha desplegado una estrategia que busca facilitar el desplazamientos de ambas hinchadas al complejo deportivo tanto antes del partido como a la salida del estadio cuando termine la final.

El sistema masivo de transporte anunció que la Línea B del Metro dispondrá de las estaciones Floresta y Santa Lucía para el ingreso de los hinchas del Medellín, mientras que los hinchas del cuadro verde tendrán habilitado el ingreso al Metro por las estaciones Estadio y Suramericana.