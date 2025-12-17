En vivo
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Más de 1.000 uniformados custodiarán el partido definitivo de Copa entre Medellín y Nacional

Más de 1.000 uniformados custodiarán el partido definitivo de Copa entre Medellín y Nacional

En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá estarán desplegados 395 patrullas de vigilancia, integradas por cerca de 800 hombres que acompañarán este encuentro.

