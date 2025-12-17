En vivo
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Corte ordenó crear protocolo para registro de defunciones de indígenas en casos de muerte violenta

Corte ordenó crear protocolo para registro de defunciones de indígenas en casos de muerte violenta

La Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía, a la Registraduría y al Ministerio del Interior diseñar un protocolo especial para la inscripción del registro de defunción en casos de muerte violenta de miembros del pueblo indígena.

