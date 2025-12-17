Así informó Barcelona de Ecuador la muerte de uno de sus jugadores en ataque armado en Guayaquil

Barcelona Sporting Club de Ecuador confirmó este martes el fallecimiento de su jugador Mario Pineida, luego de haber sido notificado de manera oficial. El club, por medio de un comunicado, expresó su profundo pesar por la muerte del futbolista, ocurrida tras un ataque armado en el norte de Guayaquil, Ecuador.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró en una carnicería del sector de Samanes, donde Pineida fue asesinado a tiros. En el mismo ataque se reporta otra persona herida y una más fallecida, según versiones conocidas hasta el momento.

A través de un comunicado dirigido a socios e hinchas, la institución señaló que la noticia ha generado consternación en todos los estamentos del club. “Nos enluta como familia barcelonista”, indicó Barcelona SC en el mensaje divulgado públicamente.

El equipo anunció que en las próximas horas informará sobre los actos conmemorativos que se realizarán en memoria del jugador.



De acuerdo con versiones difundidas por medios locales como Radio Sucre, en el ataque armado también habría fallecido la esposa del futbolista, mientras que su madre resultó herida. En el lugar hacen presencia unidades de la Policía y otras autoridades, que adelantan labores para verificar lo ocurrido y establecer si se trató de un hecho planificado.

¿Quién era Mario Pineida, jugador asesinado en Ecuador?

Mario Pineida, defensa de 33 años, desarrolló toda su carrera profesional en el fútbol ecuatoriano desde su debut en 2010 con Independiente del Valle. Su etapa más destacada la vivió en Barcelona Sporting Club, donde jugó durante dos ciclos y superó los 200 partidos oficiales. Su única experiencia internacional fue en 2022 con Fluminense, club en el que disputó 24 encuentros, además de registrar dos apariciones con la selección de Ecuador entre Eliminatorias y Copa América.