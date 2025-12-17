En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Así informó Barcelona de Ecuador la muerte de uno de sus jugadores en ataque armado en Guayaquil

Así informó Barcelona de Ecuador la muerte de uno de sus jugadores en ataque armado en Guayaquil

El equipo anunció que en las próximas horas informará sobre los actos conmemorativos que se realizarán en memoria del jugador.

Publicidad

Publicidad

Publicidad