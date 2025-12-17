‘La Danza de los Millones’: esta fue la jugosa cifra que ganó el primer televidente

Caracol Televisión puso al aire una nueva apuesta de entretenimiento que combina celebridades, tensión en vivo y premios en efectivo para el público. Se trata de 'La Danza de los Millones', un formato que se estrenó el martes 16 de diciembre a las 9:30 de la noche y que promete repartir cuantiosas sumas de dinero tanto en el set como entre los televidentes inscritos.

La dinámica del programa gira en torno a parejas de famosos que enfrentan distintas pruebas con un objetivo claro: evitar que el dinero caiga al suelo. Los billetes que no logran conservar pasan a convertirse en premios para quienes siguen el concurso desde sus casas y cumplen con los requisitos de participación. En cada emisión, el monto total a entregar puede alcanzar los 120 millones de pesos.

En el primer día de transmisión, el programa ya celebró a su primera ganadora. Se trata de Gloria Ortiz, una mujer residente en Medellín, quien se llevó un premio de 74 millones 277 mil 500 pesos. Su historia fue compartida este 17 de diciembre en Día a Día, de Caracol Televisión.

‘La Danza de los Millones’ Foto: Caracol Televisión

Ortiz relató que su inscripción se dio casi de manera fortuita, gracias a la insistencia de su hijo minutos antes de que comenzara el programa. “Él me registró faltando muy poco para el inicio y yo le dije que ese premio era mío. Cuando anunciaron comerciales, bromeé diciendo que ya me estaban llamando y, en ese momento, entró la llamada real”, contó emocionada.



El dinero será destinado principalmente al tratamiento médico de su padre, un hombre de 82 años diagnosticado con cáncer de piel, además de otros gastos personales. La ganadora también confesó que, hasta ahora, solo sus hijos y su pareja conocían la noticia.

El momento decisivo llegó cuando la presentadora Laura Acuña la contactó y le formuló una pregunta sencilla relacionada con el desarrollo del programa. Al responder correctamente sobre los colores de los equipos participantes, Gloria aseguró el premio mayor de la noche. Al enviar un mensaje a los televidentes, fue enfática: “Uno a veces duda, pero inscríbanse, esto es real”.



¿Cómo inscribirse en La Danza de los Millones?

Quienes deseen participar deben estar registrados en la plataforma Ditu y completar el proceso a través del sitio oficial Ladanzadelosmillones.com. El paso a paso es el siguiente:

