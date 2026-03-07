Marcha de movimiento feminista genera afectaciones en la movilidad en Bogotá

La manifestación convocada por un colectivo abolicionista en conmemoración del 8 de marzo provocó algunos hechos de vandalismo en paraderos y buses del SITP, al igual que en muros del cementerio central, durante la movilización de mujeres en la avenida El Dorado con carrera 27A.

Desde la Alcaldía de Bogotá, aseguraron que en medio del acompañamiento y del proceso de diálogo con las manifestantes, grupos aislados intentaron accionar aerosoles contra los gestores de diálogo.

Además, señalaron que se agotaron las intenciones de conversación, por lo que se espera la intervención de la UNDMO. Sin embargo, la presencia de mujeres embarazadas y bebés en el grupo de manifestantes bloquea esta posibilidad.

Desde TransMilenio, anunciaron el cierre temporal de algunas estaciones como Centro Memoria, Concejo de Bogotá, San Victorino, Las Nieves y San Diego, pero posteriormente retomaron su operación.



Aunque las movilizaciones conmemorativas de este día habían sido aplazadas por las elecciones de Congreso y consultas del domingo 8 de marzo, en varias ciudades de Colombia y del mundo se realizan manifestaciones masivas en torno a esta fecha.