Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Marcha de movimiento feminista genera afectaciones en la movilidad en Bogotá

Marcha de movimiento feminista genera afectaciones en la movilidad en Bogotá

Durante el proceso de diálogo, por parte del Distrito con el colectivo marchante, grupos aislados intentaron accionar aerosoles contra los gestores de diálogo y provocaron algunos hechos de vandalismo.

