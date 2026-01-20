Piques ilegales e invasión serían las causas de accidente en Las Palmas: hubo dos muertos

Hay alerta en autoridades de movilidad del municipio de Rionegro tras el grave accidente ocurrido el reciente fin de semana en la variante Las Palmas que involucró a dos motocicletas y cobró el mismo número de víctimas mortales, de 39 y 21 años de edad.

Estos hombres identificados como Juan Esteban Orozco y Samuel Pérez, respectivamente, quienes se convirtieron en las primeras dos personas fallecidas sobre este corredor en medio de novedades viales en lo corrido de 2026, pues durante todo el año anterior el registro de muertes ascendió a 11 en toda la vía concesionada al Túnel Aburrá Oriente en el tramo Chuscalito – Aeropuerto, seis de ellas en jurisdicción de Rionegro.

No obstante, lo que genera mayor inquietud es que a lo rápida de la vía se suman conductas imprudentes que causan hechos como el reciente donde la magnitud del impacto ocasionó la incineración de una de las motos, mientras que la segunda quedó casi totalmente destruida.

Precisamente piques ilegales e invasión del carril contrario es una de las principales hipótesis que tienen las autoridades sobre lo sucedido. Por eso la secretaria de Movilidad de Rionegro, Laura Martínez, anunció mayores controles en este corredor de la mano de la Policía y el Ejército.



"No daremos tregua frente a estos motociclistas que ponen en riesgo la vida de todos, que hacen caso omiso a las normas de tránsito, exceden los límites de velocidad y causan siniestros como estos que se pueden prevenir. En articulación con la fuerza pública vamos a estar muy pendientes garantizando la seguridad vial de estas vías", destacó la funcionaria.

Los anuncios de las autoridades en esta zona limítrofe entre Medellín y el Oriente del departamento se dan en medio de denuncias sobre la frecuencia de piques y carreras de vehículos con apuestas incluidas que ponen en riesgo la seguridad tanto de los participantes como de otros actores viales e infraestructuras aledañas al corredor.