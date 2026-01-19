Tres personas murieron en accidentes de tránsito en Antioquia; en Marinilla conductor iba borracho

Las autoridades en el departamento de Antioquia atendieron dos graves incidentes de tránsito que dejaron tres personas muertas. Uno de los casos ocurrió en el municipio de Marinilla, en donde lastimosamente fallecieron dos adultos mayores que fueron atropellados por un vehículo particular.

La situación ocurrida en la vía Medellín - Bogotá se registró cuando ambos adultos estaban esperando un bus de transporte público y fueron embestidos por un hombre que habría perdido el control de su automóvil al estar, presuntamente, bajo los efectos del alcohol.

Daniel Castrillon, secretario de Tránsito y Transporte de Marinilla, expresó que el hombre implicado en el siniestro vial se encuentra siendo atendido en un centro asistencial en donde prontamente se definirá su futuro, luego de practicarle los exámenes correspondientes.

"Dos adultos que se dirigían hacia su eucaristía y esperaban el transporte público fueron atropellados por una persona. A la persona se le realiza prueba de alcoholemia médico pericial, encontrándose que es el tercer y último grado de alcoholemia", destacó el funcionario.



Hay que destacar que las autoridades en el Oriente antioqueño buscarán esclarecer con plenitud cómo ocurrieron los hechos a la espera que se haga la captura en los próximos días del responsable del accidente de tránsito que hoy enluta al departamento de Antioquia.

Sin embargo, no fue la única situación reportada en las vías de la región, ya que en la variante Las Palmas dos motos de alto cilindraje chocaron a gran velocidad, provocando el incendio de uno de los vehículos y la muerte de una mujer.

Este hecho generó el cierre de la vía durante aproximadamente dos horas, mientras que las autoridades realizaban los procesos técnicos correspondientes y por ahora se espera que se avancen en las investigaciones para poder determinar con claridad si alguna de la dos motocicletas fue la causante del siniestro vial.