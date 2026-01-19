En vivo
Tres personas murieron en accidentes de tránsito en Antioquia; en Marinilla conductor iba borracho

Tres personas murieron en accidentes de tránsito en Antioquia; en Marinilla conductor iba borracho

En uno de los hechos ocurrido en el Oriente antioqueño, dos adultos mayores fueron atropellados por un hombre en estado de embriaguez.

