Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

OEA rechazó el atentado que dejó tres soldados muertos en Caquetá previo a las elecciones

OEA rechazó el atentado que dejó tres soldados muertos en Caquetá previo a las elecciones

La Organización señaló que la violencia ha afectado a las candidaturas, militantes, miembros de la Fuerza Pública y a periodistas durante la etapa previa a la jornada electoral.

