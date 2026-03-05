OEA rechazó el atentado que dejó tres soldados muertos en Caquetá previo a las elecciones

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó los hechos de violencia que se han registrado en distintas regiones del país en medio del marco de las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

En el comunicado, la Misión de la OEA rechazó especialmente los hechos ocurridos en Caquetá, donde tres soldados murieron y otro más resultó herido tras una emboscada. Según las autoridades, los militares estaban acompañando la instalación de puestos de votación en una vía rural del municipio de Cartagena del Chairá, cuando fueron interceptados por hombres armados.

De acuerdo con la investigación, el ataque habría sido perpetrado por disidentes de la estructura ‘Carolina Ramírez’, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. En el hecho murieron los soldados Luis Mauricio Morales, Alexis Muñoz y Josué David Uribe, y los atacantes también se llevaron parte del armamento de los uniformados.

Al llamado también se sumó el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Miroslav Jenča, quien rechazó estos hechos de violencia y pidió a los grupos armados ilegales cesar de inmediato estas acciones que afectan la democracia. Además, envió sus condolencias a las familias de los tres soldados asesinados.



Condeno las acciones en las que 3 soldados perdieron la vida en #Caquetá y expreso mis condolencias a sus familias. Los militares apoyaban la instalación de un puesto de votación en Cartagena del Chairá para garantizar el derecho al voto de las comunidades. 🧵 — Miroslav Jenča (@JencaMiroslav) March 5, 2026

La Misión de la OEA también advirtió sobre el uso de nuevas tecnologías para interferir en el proceso electoral. Según señaló el organismo, en Nariño, se identificó el uso de drones con ese propósito, algo que calificó como un hecho inédito en el seguimiento de la MOE.

Finalmente, el organismo pidió que en los días previos y durante la jornada electoral se mantenga un clima de respeto y tranquilidad que permita a los ciudadanos ejercer su derecho al voto de manera libre.