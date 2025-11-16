Ofrecen hasta $100 millones por autor de abuso y robo a adulta mayor en Marinilla, Antioquia

Luego de un consejo de seguridad realizado en las últimas horas, las autoridades en Antioquia ofrecieron una millonaria recompensa para quien de información que permita la captura del hombre que abordó a una mujer de 70 años de edad en zona rural de Marinilla, la llevó a un matorral y la abusó sexulamente.

Los hechos se registraron en el sector Tranvía, del barrio Alcaravanes de ese municipio del Oriente antioqueño, cuando la adulta mayor caminaba sola. Tras lo sucedido, esta logró salir a la carretera en donde se encontró con uniformados, les advirtió de la situación y posteriormente se activó el código fucsia para su atención inmediata.

"Es importante anunciar que desde la administración municipal se activó el Consejo de Seguridad, donde fue aprobada una recompensa de hasta cien millones de pesos para quien nos ayude a identificar a ese delincuente y lograr su pronta captura", dijo Javier Mozo, secretario de seguridad de Marinilla.

Por ahora, la Policía avanza en las investigaciones correspondientes para tratar de dar con el paradero del agresor que también le robó a la adulta mayor el dinero que tenía en su bolso y luego huyó de la zona rural con rumbo desconocido para las autoridades.



"La patrulla púrpura del departamento de policía de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y la administración municipal de Marinilla, dispuso de dos vehículos que se encargarán de la atención de todos los casos de violencia de género para estos municipios. Igualmente, recordarles a todas las mujeres que con las líneas 123 Mujer Antioquia y 155. Decirles que no están solas y que su su patrulla púrpura está presente en este municipio", dijo la teniente Mayra Alejandra Romero, comandante de la Patrulla Púrpura de la Policía Antioquia.

Finalmente, y tras la denuncia de la mujer se logró llegar hasta el sector donde ocurrieron los hechos, se obtuvieron tres videos de cámaras de seguridad y se identificó a un sospechoso que está siendo cotejado con la descripción que entregó la víctima del abuso sexual.