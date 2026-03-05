En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Denuncian abuso en jardín a niña de 3 años en Bogotá: mamá acusa negligencia y encubrimiento

Denuncian abuso en jardín a niña de 3 años en Bogotá: mamá acusa negligencia y encubrimiento

La familia de una menor de tres años señala a un docente del Jardín Infantil Stanford, en Bogotá, y critica la respuesta de la rectoría, que habría priorizado la imagen del plantel sobre la seguridad de la niña.

