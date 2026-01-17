Incendio en el centro de Bogotá afecta la movilidad: estaciones de TransMilenio tuvieron que cerrar

En horas de la tarde, un grave incendio interrumpió a los bogotanos en el centro de la ciudad. Según informó TransMilenio, a la altura de la avenida Caracas con calle 22 ocurrió un incendio en una de las edificaciones, en sentido sur-norte; los buses del servicio público masivo no tienen paso.

El incidente ocurrió en un edificio de cinco pisos ubicado en el barrio La Alameda, en la carrera 14 con calle 21. Por fortuna, se logró la evacuación de una persona y dos caninos que se encontraban en el cuarto piso, según información preliminar.

A la hora hace presencia el Cuerpo Oficial de Bomberos con máquina extintora, carrotanque y máquina de alturas, junto con la Secretaría Distrital de Salud. No hubo lesionados y los organismos de socorro se encuentran controlando el incendio.

Asimismo, las llamas causaron problemas en la movilidad, pues las estaciones Calle 19 y Calle 22 de TransMilenio dejaron de prestar servicio en el sentido sur-norte. Siguen operando en sentido norte-sur. Además, la empresa de transporte manifestó que implementaron desvíos por la carrera 10.



⏰ #TMAhora (6:40 p. m.)



📍 Troncal Caracas Centro



⛔️ Por incendio en edificación a la altura de la avenida Caracas con calle 22, en sentido sur – norte, los buses de TransMilenio no tienen paso y realizan desvío por la carrera 10.



⚠️ Las estaciones Calle 19 y Calle 22… pic.twitter.com/uKkiJMGCAj — TransMilenio (@TransMilenio) January 17, 2026

En desarrollo...