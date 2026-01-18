Autoridades en Antioquia rechazan cierre de sector Areneras en el Suroeste: esto proponen

El próximo 27 de enero comenzarán los cierres durante cinco horas diarias y por al menos 10 meses en el sector Las Areneras con el fin de que se haga la construcción del Retorno 2 - Paso Nivel en la vía Pacífico 1; no obstante, la medida anunciada por la concesión Covipacífico sigue generando molestia entre los alcaldes de los municipios del Suroeste antioqueño y la misma Gobernación de Antioquia.

Recientemente, las autoridades departamentales y locales mostraron nuevamente su rechazo al cierre en el municipio de Amagá, ya que esto generaría graves afectaciones a la movilidad de la subregión, el turismo y el transporte de pasajeros y productos. El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, aseguró que, de hacerse el cierre, sería un duro golpe para todos los municipios del suroeste antioqueño.

"No podemos tolerar más cierres en estas vías, en las areneras, lo que pasó en el Repecho de la Cianifana. Hoy en día es una odisea usted viajar a la ciudad de Medellín. Si a esto le sumamos un cierre tan prolongado en las areneras, creo que sería una verdadera pandemia", indicó.

Vías 4G / Foto: mintransporte.gov.co Foto: mintransporte.gov.co

Aunque aún no se ha conocido un pronunciamiento por parte de la Concesión Covipacífico ni de la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la Gobernación de Antioquia se hizo una propuesta para aprovechar una vía veredal con la que se podría retirar el material de las obras sin afectar la movilidad de vehículos y que, eventualmente, solamente se necesitarían unos cierres temporales o parciales durante un corto tiempo.



Mientras las entidades correspondientes estudian las alternativas, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, cuestionó el cierre de cinco horas y aseguró que cree que las medidas pueden ser más cortas para no afectar económicamente al Suroeste antioqueño.

"Este cierre que está proponiendo Pacífico 1, nosotros lo vemos exagerado de acuerdo a los trabajos que se vienen haciendo en el sector. Podemos disminuir el tiempo del cierre, sabemos que hay momentos en que se tienen que hacer los cierres, pero que no sean tan prolongados", aseguró.

Por ahora, la Gobernación de Antioquia reiteró al Gobierno nacional, a través de la ANI, que avancen en las labores sobre la vía Pacífico 1, que ha tenido serios retrasos y que sigue generando afectaciones graves para el desarrollo de la subregión antioqueña.