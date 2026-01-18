En vivo
Autoridades en Antioquia rechazan cierre de sector Areneras en el Suroeste: esto proponen

Para el 27 de enero comenzarán los cierres en Las Areneras de Pacífico 1 y la Gobernación. Alcaldes del Suroeste de Antioquia siguen mostrando rechazo por los graves impactos económicos y turísticos.

