Así funcionará el pico y placa que se reactiva en la vía Manizales-Murillo, zona del Nevado del Ruiz

La Gobernación del Tolima expidió la Resolución 1815 del 24 de julio de 2026, mediante la cual adopta nuevamente el pico y placa ambiental sobre el corredor vial Murillo-Manizales, dentro de la jurisdicción del departamento del Tolima.

La medida fue adoptada con el propósito de proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados y dar cumplimiento a las órdenes judiciales relacionadas con la conservación de este ecosistema. La resolución también establece otras disposiciones para regular el tránsito en este corredor turístico y ambiental.

De acuerdo con el acto administrativo, la restricción comenzará a regir desde las 5:00 de la mañana del sábado 25 de julio de 2026 y tendrá una vigencia inicial hasta el 20 de julio de 2027. Sin embargo, podrá ser modificada, prorrogada o suspendida de acuerdo con los resultados del seguimiento y las decisiones judiciales o administrativas que se adopten posteriormente.

La medida reemplaza las disposiciones anteriores que regulaban el tránsito en este corredor vial y hace parte de las acciones encaminadas a disminuir el impacto ambiental generado por el alto flujo de visitantes hacia el Parque Nacional Natural Los Nevados.



Tenga en cuenta las fechas, los horarios y los dígitos establecidos en la resolución:

Este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de julio de 2026, podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

El siguiente fin de semana lo harán los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

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La medida funcionará de manera sucesiva, alternando cada fin de semana.

Cuando haya fines de semana con puente festivo, la restricción se aplicará con tres dígitos de placa. Para el puente festivo del 7, 8 y 9 de agosto de 2026 podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 2 y 3.

Para los siguientes puentes festivos, la rotación será de la siguiente manera: 4, 5 y 6; luego 7, 8 y 9; posteriormente 0, 1 y 2, y así sucesivamente, con tres dígitos habilitados por cada puente festivo.

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El 8 de diciembre de 2026 solo podrán transitar por este corredor vial los vehículos con placas terminadas en 6, 7 y 8.

Durante los días festivos entre semana de 2027, la medida funcionará así: Para los días jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9, 0 y 1; para el martes 20 de julio de 2027 podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 7, 8 y 9.

Pico y placa ambiental en Los Nevados Navidad y Año nuevo 2026-2027

25, 26 y 27 de diciembre: placas terminadas en 9.

28 de diciembre: placas terminadas en 2 y 3.

29 de diciembre: placas terminadas en 4.

30 de diciembre: placas terminadas en 6 y 7.

31 de diciembre: placas terminadas en 8 y 9.

Para enero de 2027:



1, 2 y 3 de enero: placas terminadas en 0, 1 y 2.

4 de enero: placas terminadas en 3 y 4.

5 de enero: placas terminadas en 5 y 6.

6 de enero: placas terminadas en 7 y 8.

7 de enero: placas terminadas en 9 y 0.

8 de enero: placas terminadas en 1 y 2.

9, 10 y 11 de enero, correspondientes al puente festivo: placas terminadas en 3, 4 y 6.

Las autoridades recomendaron a los turistas y a las personas que frecuentan esta vía estar atentos a la programación del pico y placa ambiental durante el resto de la vigencia de la medida.