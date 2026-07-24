Así rotará la medida de pico y placa en Medellín durante segundo semestre de 2026

Autoridades de movilidad en el Valle de Aburrá revelaron cómo se rotará la medida de pico y placa durante al menos los próximos seis meses para los 10 municipios de la subregión incluyendo el distrito de Medellín.

La nueva disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa. De igual manera seguirá rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Con la medida se busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%.

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La nueva rotación iniciará desde el próximo lunes 3 de agosto con una semana pedagógica que irá hasta el 10 de agosto, cuando comenzarán las sanciones. Así las cosas, los primeros días funcionará con comparendo pedagógico, lo que obliga a realizar un curso. Regirá de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 8

Martes: 1 y 4

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Miércoles: 0 y 2

Jueves: 3 y 6

Viernes: 7 y 9

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Así rotará a partir del lunes 3 de agosto la medida de pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá durante el segundo semestre del 2026.



La medida se extenderá hasta finales de enero del próximo año. #VocesySonidos pic.twitter.com/gE2GTpW77O — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 24, 2026

Con estos dígitos funcionará la medida hasta el próximo 29 de enero de 2027.

Continuarán como vías exentas de la medida la avenida Regional y la autopista Sur, excepto en los municipios de Itagüí, según las autoridades para reducir la accidentalidad, y en el municipio de Bello con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía.