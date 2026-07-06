Denuncian muerte de animales y daños ambientales en Los Nevados tras levantarse el pico y placa

El primer fin de semana sin la restricción obligatoria de pico y placa ambiental en la vía que comunica a Manizales con Murillo (Tolima), atravesando el Parque Nacional Natural Los Nevados y el acceso al volcán Nevado del Ruiz, dejó un panorama que preocupa a habitantes, ambientalistas y defensores del ecosistema.

A través de redes sociales circularon videos y fotografías que muestran una alta afluencia de visitantes y extensas filas de vehículos que colapsaron la carretera. Según denunciaron los moradores de la zona, el incremento del tráfico no solo generó enormes trancones, sino que también provocó el atropellamiento y la muerte de, al menos, una decena de animales silvestres, entre ellos conejos, zorros y venados.

Las denuncias también advierten sobre el comportamiento inadecuado de algunos turistas, quienes ingresaron a áreas de vegetación restringida, pisotearon frailejones jóvenes y arrojaron monedas y basura en lagunas y otras fuentes hídricas del páramo, ocasionando un impacto ambiental que expertos consideran de difícil recuperación.

Olga Patricia Zubieta, habitante del municipio de Líbano (Tolima), relató a Blu Radio que durante su desplazamiento hacia Manizales observó numerosos vehículos estacionados a un costado de la vía, mientras sus ocupantes caminaban entre la vegetación del páramo. Según indicó, muchas personas dejaron residuos sólidos y ocasionaron daños a las plantas nativas, fundamentales para la regulación hídrica y la producción de oxígeno.



Frente a esta situación, habitantes de la región y organizaciones ambientalistas, entre ellas la Fundación Cerro Bravo, rechazaron lo ocurrido y solicitaron a las autoridades adoptar medidas urgentes para controlar el ingreso de visitantes y proteger este ecosistema estratégico.

El Parque Nacional Natural Los Nevados alberga uno de los complejos de páramo más importantes de Colombia y constituye una fuente fundamental para el abastecimiento de agua de millones de personas, por lo que los denunciantes insisten en que la conservación del área debe prevalecer sobre el turismo sin control.

El pico y placa ambiental dejó de regir a partir del 1 de julio, ya que el Tribunal de Ibagué decidió suspender la medida como respuesta a una acción de tutela contra el decreto que ordenó restringir el paso de vehículos los fines de semana por ese corredor vial entre Caldas y Tolima.