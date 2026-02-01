Prepárese: así rotará desde este 2 de febrero el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá

Tal cual se había definido desde el pasado 23 de enero por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental, desde este lunes 2 de febrero arranca una nueva rotación en dígitos para la medida de pico y placa durante el primer semestre de 2026.

La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, busca sacar de circulación unos 200 mil vehículos diariamente en medio de un complejo panorama con saturaciones de vías de hasta el 170%.

El pico y placa seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito. Además, seguirá rigiendo de manera continua, de lunes a viernes, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:



Lunes: 1 y 7

1 y 7 Martes: 0 y 3

0 y 3 Miércoles: 4 y 6

4 y 6 Jueves: 5 y 9

5 y 9 Viernes: 2 y 8

La medida tendrá una semana de sanciones pedagógicas para conductores que la incumplan y arrancará su fase sancionatoria a partir del lunes 9 de febrero con multas que rondan los 633 mil pesos sin contar costos como el servicio de grúa y parqueadero por la inmovilización del vehículo.



Continuarán como vías exentas del pico y placa la avenida Regional y la autopista Sur, excepto en los municipios de Itagüí, según las autoridades para reducir la accidentalidad, y en el municipio de Bello para descongestionar la glorieta de Niquía.