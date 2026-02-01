En vivo
Blu Radio  / Salud  / Un estudio reveló los beneficios de tomar la siesta de la tarde: una mejora para la salud

Un estudio reveló los beneficios de tomar la siesta de la tarde: una mejora para la salud

Según un estudio hecho por científicos de Suiza y Alemania, dormir en horas de la tarde es considerado un sueño reparador para el cuerpo humano por muchas razones.

