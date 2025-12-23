En vivo
Blu Radio  / Política  / Clara López participaría en el Pacto Amplio si se suman sectores de centro y liberales

Clara López participaría en el Pacto Amplio si se suman sectores de centro y liberales

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, Clara López señaló que “estaría dispuesta a participar en ella, siempre que dicho proceso logre convocar también a sectores del centro político, corrientes progresistas amplias, sectores liberales y a todas las fuerzas ciudadanas".

