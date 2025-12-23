Clara López participaría en el Pacto Amplio si se suman sectores de centro y liberales

En medio de la temporada navideña y mientras se empieza a configurar el tablero político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, la senadora Clara López dejó claro que su eventual participación en la consulta del llamado Pacto Amplio dependerá de que ese mecanismo logre convocar no solo a la izquierda, sino también a sectores del centro político y corrientes liberales.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, López señaló que “estaría dispuesta a participar en ella, siempre que dicho proceso logre convocar también a sectores del centro político, corrientes progresistas amplias, sectores liberales y a todas las fuerzas ciudadanas comprometidas con el rumbo de cambio que hoy demanda el país".

Referencia elecciones. Foto: ImageFx

López sostuvo que una eventual victoria del progresismo en 2026 exige una alianza sólida entre la izquierda democrática y el centro político, capaz de ofrecer gobernabilidad, serenidad y un proyecto de país compartido.

La consulta del Pacto Amplio contempla por ahora la participación de Roy Barreras, Camilo Romero, Iván Cepeda y Daniel Quintero, aunque estos dos últimos podrían quedar por fuera del proceso, debido a su participación en la consulta realizada en octubre pasado. La última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral.

