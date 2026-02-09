En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / “No somos libres, solo excarcelados”: el caso Guanipa abre un episodio de temor en Venezuela

“No somos libres, solo excarcelados”: el caso Guanipa abre un episodio de temor en Venezuela

La recaptura de Juan Pablo Guanipa, horas después de ser liberado, expone la fragilidad de las excarcelaciones y el temor que persiste en la oposición venezolana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad