“No somos libres, solo excarcelados”: el caso Guanipa abre un episodio de temor en Venezuela

La situación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa volvió a sacudir el panorama político venezolano. Este lunes 9 de febrero de 2026, en Mañanas Blu, se conocieron nuevos detalles sobre su recaptura, apenas horas después de haber sido beneficiado con una medida de excarcelación, en medio de lo que había sido celebrado como un gesto de distensión del régimen.

El hecho generó confusión y preocupación, incluso entre quienes compartieron con él sus primeras horas en libertad. Uno de ellos fue Jesús Armas, exconcejal de Caracas, quien relató cómo pasó de un ambiente de alegría en las calles a la incertidumbre total. “No son libres, solo excarcelados”, dijo, resumiendo el sentir de muchos opositores.



¿Qué pasó con Juan Pablo Guanipa tras su excarcelación?

Según explicó Armas, Guanipa salió con medidas cautelares idénticas a las suyas: presentarse cada 30 días ante un tribunal y no salir del país. Sin embargo, tras participar en una caravana y visitar centros de detención para acompañar a familiares de presos políticos, fue nuevamente detenido.

“Llegaron tres camionetas con unas diez personas fuertemente armadas y simplemente lo secuestraron”, relató Armas, al describir el momento en que se llevaron a Guanipa. Posteriormente, el Ministerio Público emitió varios comunicados contradictorios, pasando de casa por cárcel a la privación total de la libertad.

Liber a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado AFP

Excarcelaciones bajo presión y con restricciones

Para Armas, lo ocurrido deja claro que estas medidas no representan libertad real. “En la práctica, no somos libres: no podemos salir del país y tenemos que presentarnos periódicamente ante un tribunal”, explicó en Blu Radio.

El opositor también señaló que la recaptura de Guanipa pudo estar motivada por el temor del régimen a ver a la gente movilizada. “Esto responde al miedo: a ver a la gente alzando su voz y exigiendo libertad”, afirmó.



Miedo, contradicciones y silencio político en Venezuela

Armas reconoció que hoy existe un profundo temor entre dirigentes opositores para hablar públicamente. “Hay miedo porque no saben cómo va a responder el régimen”, dijo, al explicar por qué muchos se negaron a opinar sobre el caso Guanipa.

Mientras tanto, familiares siguen exigiendo fe de vida del dirigente opositor, cuyo paradero exacto aún se desconoce. El episodio deja en evidencia que, más allá de anuncios oficiales, la situación de los presos políticos en Venezuela sigue marcada por la incertidumbre y la represión.